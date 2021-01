Ağrı’da gece kayak keyfi

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da da şehir manzarasıyla dikkat çeken Küpkıran Kayak Merkezi, kayak sezonuna genişletme çalışmaları yaptıkları kayak pisti ve kayak severlerin ilgisini çekecek gece kayağıyla başladı. Özellikle gündüz çalışan vatandaşların kayak yapabilmesi için büyük avantaj sağlayacak olan gece kayağı, eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Küpkıran Kayak Merkezi işletme sahibi eski milli sporcu Ali Yılmaz, 10 yıl önce memleketi olan Ağrı'da profesyonel çalışmaya karar verip, devletin vermiş olduğu imkanlarla açtığı kayak merkezinde bu yıl büyük değişikler yaparak gece kayağını başlattıklarını söyledi. Ali Yılmaz; “Dünyanın birçok yerinde kayak merkezleri gece kayağı ile insanlara hizmet ederler. Bizde iklim Ağrı'da değişmeye başlayınca ve gündüz çalışan vatandaşların da kayak yapabilmesi için gece kayağı başlatmaya karar verdik” dedi.

Milli sporcu, “Suni karlamayı yetiştiremedik, onun havuzu seneye kaldı. Doğa bozuldu, kar yağmıyor. Biz de tedbir amaçlı suni karlamayı yapmaya karar verdik. Dünya artık suni karlama ile kayıyor. Eğer bugün suni karlama olmuş olsaydı biz 2 ay önceden kayak sezonunu başlatacak bir ay da geç kapatacaktık. Yani biz dört ay gündüz dört ayda gece kayak yapabilecektik. Çünkü gündüzlü geceli kayıyoruz. İlgi ve alaka çok. Herkes geliyor, burada kayıyor. İl ve ilçelerden bizi arıyorlar” şeklinde konuştu.



“PANDEMİDE İYİ BİR ALTERNATİF”



13 yıldır kayak yapan ve sürekli Küpkıran Kayak Merkezi'ne geldiğini söyleyen Emrah Girgin, Pandemi nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar için gece kayağının güzel bir aktivite olduğunu söyleyerek, “Gece kaynağımız bu sene başladı. Herkesi bekliyoruz. Ayrıca gece kayağı Ağrı için güzel bir aktivite oldu. Pandemi sürecinde insanlar içeri girdikleri için, şu an dışarda daha iyi eğlenme fırsatı buluyorlar“ dedi.

Her yıl gece sadece gündüz yaptıkları kayağı bu yıl gece de yapma imkânı bulduğunu söyleyen Milli kayakçı Serdar Hançer, “Her yıl gündüz yapıyorduk ama bu yıl genişletilerek daha büyüdü ve gece kayağı başlatıldı. Pandemiden dolayı her yer kapalı. Bu nedenle burası bizim için bulunmaz bir şey oldu. Kafemizde oturtabiliyoruz, kayabiliyoruz. Yani her türlü eğlenceyi burada yaşayabiliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

İHA