Ağrılı beşizler ilk karnelerini aldı

Ağrı'da okula yeni başlayan beşiz kızlara, ilk karneleri verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fırat Mahallesi’nde oturan Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin beşiz kızları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur, eğitim gördükleri İbrahim Çeçen İlkokulu’nda ilk dönemlerini tamamladı.

Karne alma heyecanıyla evlerinde hazırlanan ve aynı renk montlarını giyen kız kardeşler, babalarıyla okula gitti.

Sınıflarında yan yana oturan beşiz kızlara, öğretmenleri tarafından karne ve hediyeleri verildi.

İlk kez karne almanın mutluluğunu yaşayan beşizler, öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“ÇOK KİTAP OKUDUK”

Okumayı öğrendiklerini ve karne aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Berfin Yılmaz, “İlk karnemizi aldık. Çok ders çalıştık. Çok kitap okuduk ve şimdi de çok mutluyuz. Ara tatilde de ders çalışıp kitap okuyarak ikinci döneme iyi hazırlanacağız. İnşallah ikinci dönem de başarılı oluruz” diye konuştu. (AA)