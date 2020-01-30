Ağzına konserve sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Dün sabah saatlerinde Çanakkale Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi karşısındaki hurdalıktaki bir köpeğin ağzına, yemek yerken konserve kutusu takıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, duruma müdahele etmek istedi ancak başarılı olamadı.
Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ağzına konserve sıkışan köpeğe müdahalede ederek kısa sürede köpeği kurtardı.
Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.