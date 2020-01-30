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Ağzına konserve sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Çanakkale'de yemek yerken ağzına konserve kutusu sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mehmet ANDAÇ
Yaşam 30 Ocak 2020 - 09:27

Dün sabah saatlerinde Çanakkale Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi karşısındaki hurdalıktaki bir köpeğin ağzına, yemek yerken konserve kutusu takıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, duruma müdahele etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Fotoğraf: SÖZCÜ

Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ağzına konserve sıkışan köpeğe müdahalede ederek kısa sürede köpeği kurtardı.

Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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