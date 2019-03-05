Hatay’da, Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ve emekçi kadınları bir araya getiren gecede konuşan AHBAP Yardımlaşma Kurulu Başkanı ve Hatay temsilcisi Özge Şabo, tüm insanlığı sevgiyle birleştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan ve tüm Türkiye'de gönüllüleri bir araya getiren AHBAP Platformu, Hatay'da, “Toprağın yeşile, kadının emeğe yolculuğu” etkinliğinde, güçlü kadınların hikâyeleri paylaşıldı. Etkinliğe, Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emine Atmaca onur konuğu olarak katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda Hatay'ın önemli isimleri AHBAP gönüllülerini yalnız bırakmadı.

‘BAŞARININ KENDİSİSİNİZ'

AHBAP Türkiye Yardımlaşma Kurulu Başkanlığını yürüten Hatay Temsilcisi Özge Şabo, etkinliğe katılan tüm davetlilere teşekkür etti. Şabo, tüm emekçi kadınlara, “Koşan kadınların peşinden gidin, sizler başarılı erkeğin arkasındaki kadınlar değilsiniz, sizler başarının ta kendisisiniz” diye konuştu.

Şabo, tüm Dünya'yı sevgiyle AHBAP yeşiline boyayana kadar çalışacaklarını söyledi. Şabo, Türkiye'nin 62 ilinde her yaş ve meslek grubundan gönüllü ile doğaya, insana, hayvana paylaşmayı ve sevgili aşıladıklarını da sözlerine ekledi.