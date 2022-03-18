Ahırda yatan tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir ahırın zemininde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen iki bin yıllık mozaiğin bir kısmı müzede sergilenirken, kalan parçaları ahırdan çıkarılmayı bekliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde Mustafa Güneş’e ait ahırın zemininde Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir taban mozaiği bulundu.

İki bin yıllık mozaik için Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Restorasyon Merkezi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda 6 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki taban mozaiğin bir kısmı çıkarıldı.

Mozaiğin çıkartılabilen parçaları sergilenmek üzere Sivas Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü.

Mozaiğin kalan kısmının ise hâlâ ahırda olduğu biliniyor. Eksik olan parçalar ahırın zemininden çıkarılmayı bekliyor.

Sanat tarihçi Yunus Budaktaş, “Mozaik, Milattan Önce 35 ve Milattan Sonra 390 yılları arasında Roma dönemine tarihlendiriliyor. Mozaikte bitki ve hayvan tasvirleri yer alıyor. Belli bir sıra halinde çeşitli kuş tasvirleri bulunuyor. Mozaikte hayvan figürlerini çerçeveleyen iki sıra bandın etrafında eş kenar dörtgenlerden oluşan diğer süsleme unsurları bulunuyor. Bilindiği kadarıyla mozaiğin kalan kısımları Tepecik köyündeki vatandaşın ahırında kalıyor. Kamulaştırmayla ilgili yaşanan küçük bir problemin ardından mozaiğin kalan parçalarının da müzeye getirilmesi bekleniyor” dedi. (İHA)