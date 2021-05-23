Ahşaba hayat verenler

Klasik mobilyalarda örneklerini gördüğümüz oymacılık, Türkiye'de ve dünyada pek çok evin yatak ve oturma odalarını, salonlarını süslüyor. Ancak oymacılık tarihe karışmak üzere. Çünkü eski ustaların sürdürdüğü mesleği geriden gelen kuşak ne yazık ki yapmak istemiyor.

Kıstak kardeşler de Adana'nın en önemli oymacı ustalarından. Hasan, Hüseyin, Şükrü ve Muzaffer Kıstak olmak üzere dört kardeşin hepsi de oymayla ilgileniyor. Kıstak kardeşler, oymacılık gibi sanatlar için mesleğe küçük yaşlarda başlamak gerektiğini belirtiyorlar.

Kardeşler, meslekleri ile ilgili şunları açıklıyor: “Bu iş okulda öğrenilecek bir iş değil. Ustanın yanında yetişeceksin, pişeceksin, ahşabın, kerestenin dilinden anlayacaksın, iskarpela takımlarını tanıyacaksın, nasıl tutulduğunu ustanın eline bakarak öğreneceksin. Bu işte ustalaşmak yılları alır”.

YOK OLUP GİDECEK

Oymacılıkta tasarım modellerinin de çok önemli olduğunu söyleyen Kıstak kardeşler şunları söylüyor: “Biz her yıl 4-5 yeni model üretiriz. Bizde yaratıcılık çok önemli. Dünyanın çeşitli ülkelerinden siparişler alıyoruz. Bizim yaptığımız ürünler normal mobilyadan farklı olarak klasik sınıfa giriyor ve sanat değeri taşıyor. Ancak yeni ustalar yetişmediği için bu oymacılık sanatı da birkaç kuşak sonra tamamen yok olup gidecek diye endişe ediyoruz”.