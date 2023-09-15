Ahşap kakma sanatının son ustası endişeli: Mirasını yaşatmaya çalışıyor

Irak'ın Kerkük kentinde, 65 yıldır ahşap kakma sanatını ustalıkla icra eden Fevzi Çakmakcı, ata mesleğinin unutulmasından duyduğu endişeyle yaşamını sürdürüyor.

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Ahşap işçiliğiyle tanışması, Çakmakcı’nın çocukluğuna dayanıyor. Kerkük’ün Begler Mahallesi’nde dedesinin atölyesinde geçirdiği zamanlar, ona bu zarif sanatı öğreten ilk adımlardı.

Dedesiyle vakit geçirdiği yıllarda, o dönemin en deneyimli ahşap kakma ustalarından Muhammed Suphi’den eğitim aldı. Çocukluğundan bu yana bu sanata aşık olan Çakmakcı, onunla birlikte ahşap oyma ve kakma işçiliğini öğrenmeye başladı.

Bugün Kerkük ve Irak genelinde, ahşap kakma sanatının son temsilcisi olarak bilinen Çakmakcı, bu eşsiz sanatın unutulmaması için büyük bir çaba harcıyor.

Çocukluğunda dedesinin atölyesinde başladığı bu serüveni hatırlatan Çakmakcı, “Dedem, bana başlangıçta ahşap oyma işini öğretti, ardından kakma sanatına yöneldim.” dedi.

Çakmakcı, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği bir sınava katılarak, Bakanlık tarafından geleneksel el sanatçısı olarak kabul edildiğini söyledi.

Sanatın yaşatılması için Irak ve Türkiye’de kurslar ve seminerler düzenlediğini ifade eden Çakmakcı, başta Azerbaycan olmak üzere birçok ülkede sergiler açtığını vurguladı.

Ancak son yıllarda lazer ve CNC gibi makinelerin ortaya çıkması, bu geleneksel sanatın yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Çakmakcı, “Teknoloji ilerliyor, ancak sanat geride kalıyor ve unutulmaya yüz tutuyor.” şeklinde endişelerini dile getirdi.

Çakmakcı, bu sanatın yaşatılması amacıyla Kerkük, Ankara, Düzce, Mersin ve Antalya gibi şehirlerde ücretsiz kurslar verdiğini belirtti.

Ancak, mirasını devralacak bir öğrenci bulmakta zorlandığını açıklayan usta sanatçı, “Şu an sadece bir tek meslektaşımı bulursam, birlikte çalışarak bu güzel işi sürdürebiliriz. Ama şu an 72 yaşındayım ve bu sanatın geleceğini kestiremiyorum. Yetiştirdiğim kişiler var, ancak hepsi bu sanatı sadece bir hobi olarak görüyor.” diye ekledi.

Fevzi Çakmakcı, yıllar boyunca birçok devlet adamının portresini ahşap oyma tekniğiyle yapmış. Ihlamur ve ceviz gibi ağaç parçaları üzerine boya kullanmadan yaptığı portreler arasında yedinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal da bulunuyor. Ayrıca, Suudi Arabistan’ı 1982-2005 yıllarında yöneten Kral Fahd bin Abdulaziz’in portresini büyükelçilik aracılığıyla kendisine gönderdiğini de paylaştı. (AA)