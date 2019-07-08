Ahududunun faydaları nelerdir? Ahududunun besin değerleri ve vücuda yararları…

Doğanın şekeri olarak bilinen ahududu, insanlar tarafından binlerce yıldır tüketilmektedir. Ahududu, kırmızı ve siyah çeşitlerden mor, sarı veya altın renklerine kadar değişebilir. Her bir renkli meyvesinin eşsiz bir vitamin, mineral ve antioksidan bileşimi vardır. Ahududu tüketimi, obezite, diyabet, kalp hastalığı ve genel ölüm riskini azaltıyor. Peki, Ahududunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ahududu frambuaz, sultan böğürtleni ve ağaç çileği olarak da bilinmektedir. Kendi kendine yetişen ahududu kırmızı renkte, güzel kokulu ve sulu bir meyvedir. Özellikle yaz aylarında görülen ahududu süper besin olarak adalnadırılır ve sağlık açısından pekçok faydası bulunur. Şimdi, Ahududunun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

AHUDUDU HAKKINDA

Ahududu (rubus idaeus), gülgiller familyasındandır. Böğürtlen ve Çilek, Ahududu ile aynı ailedendir. Ahududu ve Böğürtlen, çalı şeklinde meyvelerin toplu olduğu drupel adında “böğürtlen çalısı” meyveleri grubuna girmektedir. A, C, E ve folik asit vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir.

Son yıllarda yapılan birçok çalışma ahududunun fonksiyonel gıda olduğu ve besin içeriği ile Süper Besinler grubuna girdiğini ortaya koymuştur. Özellikle kanser çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.

AHUDUDUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ahududunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 85,75 g

Enerji: 52 kcal

Protein: 1.2 g

Toplam lipit (yağ): 0.65 g

Karbonhidrat, fark olarak: 11.94 g

Lif: 6.5 g

Toplam şeker: 4.42 g

Kalsiyum: 25 mg

Demir: 0,69 mg

Magnezyum: 22mg

Fosfor: 29 mg

Potasyum: 151 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.42 mg

C vitamini, toplam askorbik asit : 26.2 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.6 mg

B-6 Vitamini : 0,06 mg

Folat, DFE: 21 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 2 µg

A Vitamini, İÜ : 33İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 7.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,38g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

AHUDUDUNUN FAYDALARI

Ahududunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Diyet Dostu

Bir bardak taze ahududu yaklaşık 1.5 g protein, 8 g diyet lifi ve 14.7 g karbonhidrat içerir. Kolesterol içermez, çok az yağ ve sodyum içerir. Bir fincan ahududu 64 kalori içerir ve diyet yapanlar için iyi bir seçimdir.

– Kanserle mücadele

Ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma sağlayabilir. Ahududu üzerinde yapılan çalışmalar kolon, prostat, meme ve oral (ağız) kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ve yok etiğini göstermiştir. Ayrıca başka bir çalışmada ahududu ekstresinin mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin % 90’ını öldürdüğü gösterilmiştir.

– Beyin gücü

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada flavonoid alımının hafıza gelişiminde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca Ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.

– Eklem rahatsızlıkları

Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler, hücrelerdeki C vitamini düzeyini yükseltirler. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar ve kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir.

– Kalp sağlığı

Ahududu gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların alımı, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı gösterilmiştir. Ahududu içindeki yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

– Sindirim, detoks ve hastalık önleme

Ahudududaki lif ve su içeriği kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Yeterli lif, toksinlerin safra ve dışkı yoluyla günlük atılımı için çok önemli olan düzenliliği teşvik eder. Son çalışmalar diyet lifinin bağışıklık sistemi ve iltihabı düzenleyen bir rol oynadığını göstermiştir; sonuç olarak bu, kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve obezite gibi iltihapla ilişkili durum riskini azaltır. Yüksek lif alımında, koroner kalp hastalığı, felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıkların gelişme riski oldukça düşüktür.

– Göz sağlığı

Ahududu gibi C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

– Sivilce ve akneye karşı etkili

Ahududu, maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesine fayda sağlar.