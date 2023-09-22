Aigai Antik Kenti’nde yüzlerce kandil bulundu

Manisa'da 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılarda yüzlerce kandil bulundu. Kandillerin en eskisi 2 bin 500, en yenisi ise 1800 yıllık.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti’nde 2023 yılı kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, antik kentin tarihi yollarının açığa çıkarılması ve Athena Tapınağı bölgesinde yoğunlaştı.

Kazılarda, kentin çöplüğü olarak bilinen çukurda başta olmak üzere antik kentte yüzlerce kandil bulundu.

Tarihe ışık tutan, en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2 bin 500 yıllık yüzlerce kandilde yakıt olarak zeytinyağı kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

“ZEYTİNYAĞINI KANDİLLERDE YAKIT OLARAK KULLANMIŞLAR”

Kazı Başkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, şunları söyledi:

“2023 yılı çalışmaları mayıs ayı ortalarında başladı ve devam ediyor. Kazılarda elimize çok sayıda kandil geçti. Bu kandillerde kullanılan yakıt ise zeytinyağı. Yani bizim günümüzde aklımıza gelmeyen bir şey ama temel olarak antik dönemde zeytinyağı iki yerde kullanılıyor. Birincisi kandillerde yakıt olarak aydınlanmada, ikinci olarak da vücudu yağlamak için. Mutfakta ise daha az kullanılıyor.”

“Antik kentin arazisi zeytinyağı yetiştiriciliği için uygun ama bir yandan da şunu söylemeliyim, en çok karşılaştığımız menengiç (çitlembik) ağacı. Yakın tarihe kadar kullanımda olan, antik kente yakın birçok bölgede menengiç yağı çıkaran atölyeler var. Temel olarak yemeklerde menengiç yağı kullanıyorlar. Zeytinyağı bizim bildiğimiz gibi yemeklerde değil daha çok yakıt olarak kullanılıyor.”

“Bunlar Manisa Müzesi’nde. Manisa Müzesi açıldığı zaman bu eserler sergilenecek.” (DHA)