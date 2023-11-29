Aile geleneği bozulmadı: Kendall Jenner da ünlü dergiye kapak oldu

"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla da tanınan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, bu ay Forbes dergisinin kapağına çıkan üçüncü aile üyesi oldu.

Sozcu.com.tr

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İki yıl önce piyasaya sürdüğü içki markası 818 Tequila’yla yükselen bir başarı yakalayan ünlü model Kendall Jenner, bu ay Forbes dergisinin 2023’te 30 yaş altı 30 isim için hazırlanan özel sayısının kapağında yer aldı.

28 yaşındaki Vogue modeli, şu ana kadar Kardashian/Jenner ailesi arasından Forbes kapağına çıkan üçüncü kişi oldu.

Üvey ablası Kim Kardashian, 2016 yılında kendisine bir servet kazandıran çevrimiçi oyunlarıyla “mobil imparator” olarak Forbes’un kapağını süsledi.

Kylie Jenner da bunu 2018’de Kylie Cosmetics’ten 1 milyar dolar kazanarak gerçekleştirdi ancak yayının o zamanlar iddia ettiği gibi henüz tam anlamıyla bir milyarder olmadığına dair iddialar vardı.

Dergi daha sonra kendisinin milyarder olduğuna inandırıldıklarını ancak kısa süre sonra hayranlarının yardımıyla resmen milyarder olduğunu ve her şeyin unutulduğunu savundu.

Bir yıldızın Forbes’un kapağına çıkması için milyarder olması gerekmez, girişimcilik konusunda göze çarpacak şekilde öne çıkması yeterlidir.

Celebrity Net Worth’a göre 60 milyon dolar değerinde olan Jenner bu amaca uyuyor çünkü markası uluslararası alanda yükselişe geçti.

Ünlü model, kapak hikayesinde de, markanın satışları için kendi ününe ihtiyaç duymadığını, ürünün kendisinin üstün kaliteye sahip olduğundan emin olduğunu anlattı.

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