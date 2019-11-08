Aile Saati projesi kapsamında 1.330 ebeveyn eğitim alacak

“Aile Saati” projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir'in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile bir yıl boyunca ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve “ekransız” çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitim verilecek. Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı Anne ve Baba Destek Programlarında KoçSistem Gönüllüleri de “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında ebeveynlere destek olacak.

“Aile Saati” eğitimleri kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen AÇEV Baba Eğitim Destek Programı'na katılan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, eğitim öncesinde yaptığı konuşmada projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “#haydikapatalım hareketi ile başladığımız projemiz ile ebeveynlere her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ettik. Eğitim ortağımız AÇEV'in Anne ve Baba Destek Programlarında verilen eğitimlerle çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükselteceğiz. Projemiz kapsamında ulaşacağımız 1.330 ebeveyni de bu eğitimlerde edindikleri bilgileri çocuklarıyla aktif olarak uygulamaları için teşvik edeceğiz.”

AÇEV'in Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı ise, ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konusunda çevreleri tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyduklarının altını çizerek şunları söyledi; “Eğitimlerimizde öne çıkaracağımız temel mesaj ebeveynlerin çocuklarının bütüncül gelişimini desteklemeleri, bunu yaparken de teknoloji kullanımı konusunda engelleyici değil yol gösterici olmaları… Bu da onların teknolojinin öğrenmek, üretmek ve iletişim aracı olarak nasıl kullanılacağı konusunda desteklenmesi anlamına geliyor” dedi.