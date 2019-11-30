Aileler, aşıyı reddederse yılda 10 bin çocuk ölecek

Ünsal TBMM'de, aşı hakkında doğru olmayan bilgilerin, bilimsel temeli olmayan iddiaların yayılması ve gerici düşünceler nedeniyle ailelerin çocuklarına aşı yaptırmadığını belirtti. CHP'li vekil, “Türkiye de giderek yükselen aşı karşıtlığı var. Grip aşısında alüminyum olduğu ve bunun alzaymıra neden olduğu iddia ediliyor. Bu aşının içinde alüminyum yok. Aşılardaki cıvanın da çocuklarda otizme yol açtığı öne sürülüyor. Aşıdaki zararlı olmayan etil cıvadır. Otizmle de ilgisi yoktur” dedi.

TOPLUM İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Ünsal, “2003'te aşıyı reddeden aile sayısı 189 iken bu sayı 2016 yılında 12 bine, 2017'de de 23 bine yükseldi. Eğer bu sayı 50 bini geçerse yılda 10 bin çocuğumuzun ölecek, bu tehlikeyi göz ardı edemeyiz” diyerek şöyle konuştu: “Aşılamanın henüz yaygınlaşmadığı yıllarda Türkiye'de doğan her bin çocuktan 150 ila 200'ü ölüyordu. Türkiye'de kabakulak vakaları yaygın ama aşılamayla 2005'te 20 bin kabakulak vakamız, 2017'de 419'a düştü. Difteri vakamız yok. 2001'de 30 bin olan kızamık vakası 2016'da 9'a düştü, daha sonra aşı karşıtlığıyla 2 bin 391'e çıktı. Boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem gibi aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 1989'larda 5 milyon iken bugün 100 binlere düştü. Aşılanmayan kişi sadece kendisini değil tüm topluma risk oluşturur.”