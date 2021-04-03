Aileler dikkat! TikTok’ta öldüren akım

Daha çok müzik videolarının dudak eşleştirilmesi ile seslendirilmesi ve bunlara klip çekilmesi temeline oturtulan TikTok uygulamasının, en fazla genç ve çocuklar tarafından kullanıldığına dikkati çeken uzmanlar, bağımlılık yapan bu uygulamada küfür ve argo kullanımı, şiddet, cinsellik, çıplaklık, uyuşturucuya teşvik, siber zorbalık ve cinsel istismarın da had safhaya ulaştığına işaret etti.

Uzmanlar, çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun milli-manevi değerlerini zedeleyen uygulamaya karşı aileleri ve gençleri uyardı.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ AYAKLAR ALTINA ALINIYOR”

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, TikTok’un çocuklar ve gençler üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri anlattı:

* TikTok uygulaması 15 saniyelik videoların paylaşıldığı bir platform olarak değerlendiriliyor. Aslında eğlence amaçlı başlayan bir uygulama. Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi burada da arkadaş takip özelliği, mesajlaşma gibi bir takım özellikler var ama canlı yayın yapma özelliği uygulamanın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Canlı yayın yapıldığı sırada çocuklar para kazanmak amacıyla bazı hoş olmayan davranışlar içerisine girebiliyor. Şu anda 2 milyarın üzerinde indirilme rakamına ulaştı. Bu uygulama bakıldığında son birkaç yıldır piyasada ama en hızlı şekilde yükselen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Aktif olarak şu anda 689 milyon kullanıcısı var. Çok ciddi bir pazarı da var. Canlı yayın sırasında para kazanma uğruna milli ve manevi değerler ayaklar altına alınıyor.

“CANLI YAYIN YAPAN KİŞİYE PARA AKTARILIYOR”

* Uygulamanın içerisinde Türkçe ile söylendiğinde bir jeton uygulaması bulunuyor. Kendi hesabınıza 100 jeton ile 10 bin jeton arasında yüklemeler yapabiliyorsunuz. Canlı yayın esnasında seyrettiğiniz kişiye bu sanal hediyeleri gönderebiliyorsunuz. Çok masumane gözüken bu hediyeler gül, öpücük, nazar boncuğu, para yağmuru gibi hediyelerden oluşuyor. Bunun karşılığında canlı yayın yapan kişi para kazanıyor. Bu çok büyük bir sektör bakıldığında, yüzde 60 kesinti yapılarak canlı yayın yapan kişilere bu ödemeler gerçekleştiriliyor.

“ÇOCUKLAR YAŞINI KÜÇÜLTEREK SİSTEME DAHİL OLUYOR”

* Diğer uygulamalarda olduğu gibi bunda da 13 yaş sınırlaması mevcut. Ama maalesef çocuklar yaşını küçülterek sisteme dahil olabiliyor. Bu konuda ailelere tavsiyemiz, profil sekmesinde dijital özelliği bulunuyor. Buradan bir takım kısıtlamalar getirerek çocukların belli başla zararlı içeriklerden çocuklarımızın uzaklaşmasını sağlamış olabiliriz. Profil hesabından özel hesap haline dönüştürüp herkesi takip etme özelliğini kapatabiliriz. Diğer taraftan mesajlaşma kısıtlamalarını getirebiliriz. Ayrıca ekran zaman yönetimi diye bir özelliği mevcut. Bunda da kısıtlamalar getirerek çocuğunuzun TikTok uygulamasını daha az sürede kullanmasını sağlayabiliyorsunuz.

“CHALLENCE AKIMIYLA ÇOK FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ”

Challence (meydan okuma) denilen akım ile son dönemde çok fazla çocuğun öldüğünü söyleyen Kamer, sözlerine şöyle devam etti:

* Bir de TikTok’ta challence (meydan okuma) denilen akım var. Challence akımında bir kişi bir faaliyeti gerçekleştiriyor, sen daha ne kadar fazlasını yapabilirsin diyerek diğer arkadaşına gönderme yapabiliyor. Bu konuda maalesef en yaygın içeriklerden bir tanesi nefes tutma challence denilen akım. Son dönemlerde bu konuda çok fazla çocuğun vefat ettiğini gözlemliyoruz. Gerçekten olumlu hiçbir yararın olmadığını görüyoruz TikTok’un. Eğlence amaçlı yapılan şeylerin eğlence amacından çıkarak çocuk ölümlerine, cinsellik, çıplaklık, terör örgütlerinin ağına düşürmek gibi bir takım faaliyetleri kapsamında çocukları maalesef ağına düşürüyor.

“TİKTOK’U SİLİN”

* Bu kapsamda TikTok uygulamalarının telefonlardan silinebiliyor olması ailelere en büyük tavsiyem ama silinemiyorsa da dediğimiz gibi profil sekmesinden bir takım kısıtlamalar var. En azından bunları yaparak ya da ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bu uygulamayı kullanarak sapıkların ya da terör örgütlerinin ya da siber zorbaların ağına düşmesini engellemiş oluyoruz. (İHA)

