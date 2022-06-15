Airbnb evinde çıkan 10 adet gizli kamera dehşete düşürdü

Bir kadın, kalmak üzere kiraladıkları mülkün içine, duş da dahil olmak üzere gizlenmiş kameraları keşfettiğinde dehşete düştü ve "korkunç deneyimlerini" TikTok'ta paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Konaklama hizmeti veren Airbnb isimli bir hizmeti kullanan iki arkadaş, uygulama üzerinden rezerve ettikleri kiralık bir mülkün içine gizlenmiş 10 adet casus kamera bulduğunu iddia ettikten sonra bir uyarı yayınladı.

Daily Star’da yer alan habere göre, @foxytaughtyou isimli kullanıcı, Philadelphia, ABD’de kaldığı süre boyunca evin her yerinde gizli kameralar olduğunu fark etti.

Bunun ardından polisle konuşan kadın, uygulamanın onları başka bir mülke taşıdığını söyledi.

Airbnb, genç kadına para iadesi teklif etti, ancak polisin konutta gizli kamera bulamadıklarını söylediğini iddia etti.

TESADÜFEN KEŞFETMİŞLER

13 Haziran’da tweet atan kadın, “Bunu cuma öğlen Airbnb’ye ve karakola bildirdik ve hala bu davayla ilgili bir güncelleme almadık. Bu sahibin elinde hangi görüntüler var ve onunla ne yapıyor, hiçbir fikrimiz yok! Bu çok GÜVENSİZ ve korkutucu! Tanrıya şükür kameraları fark ettik ve oradan çıktık!” diye yazdı.

TikTok’ta yayınlanan bir videoda ikili, koltukta uyuyakaldıklarını ve uyandıklarında tavandaki kameraları keşfettiklerini söyledi.

Kadın, “Korktuk ve tavan dahil evdeki her yere bakıp başka kamera olup olmadığına karar vermeye çalıştık. Yangın fıskiyelerinin bir kamera merceğine sahip olduğunu keşfettik. Sandalyeye oturduk, onlar üzerinde bir flaş testi yaptık ve kamera olduklarını anladık” diye ekledi.

AİRBNB DESTEK OLDU

The Independent’a konuşan Airbnb sözcüsü de, “Politikalarımız gizli kameraları kesinlikle yasaklıyor ve bunun bildirildiği istisnai ender durumlarda, suçluları sorumlu tutmalarına yardımcı olmak için kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak da dahil olmak üzere, güçlü önlemler alıyoruz.”

“Bu durum özelinde, güvenlik ekibimiz bu sunucuyu askıya aldı ve biz bu raporu kapsamlı bir şekilde araştırırken platformumuzdan kaldırdı. Ayrıca misafirimize tam bir geri ödeme dahil olmak üzere destek sağlıyoruz” dedi.

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