Aizanoi Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı. Galada dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali’nin gala gecesine yoğun ilgi vardı. Etkinlik, finale kalan filmlerin gösterimiyle başladı. Ardından Zeus Tapınağı önünde kurulan alanda şef Musa Göçmenin yönettiği orkestra Senforock konseri verdi. Katılımcıların unutulmayacak anlar yaşadığı konserin ardından ödül törenine geçildi.

Yurt içi ve yurt dışından 3 bin 112 kısa filmin katıldığı yarışmada, yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 kısa film arasından, en iyi kurmaca kategorisinde Abdullah Şahin’in Hem Nefes isimli filmi ödüle layık görüldü.



En iyi yerli belgesel kategorisinde Fatih Ertekin’in Yaylacı, en iyi yabancı kısa film kategorisinde Khalil Felıgha’nın 2030, en iyi yabancı belgesel kategorisinde Ilır Kabashı’nın Survıval and School isimli kısa filmi birinci oldu. Ahmet Uluçay ödülünü ise, Güzel Havalar isimli kısa filmi ile Okan Akgün aldı.

DHA