Akdeniz diyeti bağışıklığı güçlendiriyor

Corona virüsüne karşı Akdeniz diyeti tavsiye ediliyor. Peki, Akdeniz diyeti nasıl yapılır? İşte uzmanından vücut direncini artıran Akdeniz diyeti tarifi...

Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde corona virüsüne karşı vücut direncini korumak büyük bir öneme sahip. Bu noktada Akdeniz diyetini öneren uzmanlar, bu diyetin bağışıklığı güçlendirdiğini ve corona virüsü enfeksiyonunda kanın akışkanlığının düzenlenmesine yarar sağladığını belirtti. İşte Akdeniz diyeti tarifi…

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, Akdeniz diyetinin faydalarını şöyle anlattı:

* Corona virüsü enfeksiyonu aslında kanın akışkanlığını bozan bir damar hastalığı. Kanın gittiği her yeri etkiliyor.

* Corona bir damar hastalığı diyebiliriz. Yani kan hücrelerini ve kanın pıhtılaşmasını etkiliyor.

* Akdeniz tipi diyet de kanın akışkanlığı ve damar hastalıkları üzerine konuştuğumuz bir beslenme tipi olduğundan kalp damar hastalıklarında oluşan damar problemlerinin çözülmesinde ve kanın akışkanlığının düzenlenmesinde fazlasıyla yararlandığımız beslenme biçimi.

AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Akdeniz tipi beslenmenin başlıca besin kaynağının zeytinyağı olduğuna dikkat çeken Dr. Yusuf Yıldırım, Akdeniz diyetinin tarifini merak edenler için şu şekilde konuştu:

* Bununla birlikte sebzeler ve balık tüketimi diyette çok önemli yer tutar.

* Aksine bu diyette meyveler çok fazla yer almaz. Sebzeler, balık ve zeytinyağı üzerine kurulu bir beslenme biçimidir.

* Akdeniz tipi diyette kavrulmuş salça ve yağlar, ısıl işleme uğramış gıdalardan kaçınılır.

* Daha çok gıdalar olduğu gibi doğal halleriyle tüketilip minimum kimyasal maddeyle temas ettirilip özüne uygun şekilde servis edilmesi esasına dayanır. (DHA)

