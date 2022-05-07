Akdeniz foklarının barınma alanında yapılan beton iskeleye tepki

Bodrum'da koruma altında bulunan Akdeniz foklarının barınma alanı ve poseidon çayırlarının bulunduğu bölgede lüks bir otelin denize beton dökerek iskele yapması çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü tarafından altı aydır yapılan denetimlerde bir yandan kaçak iskeleler yıkılıp kaldırılırken Yalıkavak Mahallesi Küdür Koyu'nda lüks bir otelin (MGalery The Bodrum Hotel) denizin içerisine demir kazıklar çakıp beton dökerek 60 metrelik yeni bir iskele yapmaya başlaması çevrede yaşayanların ve aktivistlerin tepkisine neden oldu.

KAÇAK İSKELELER KALDIRILIRKEN YENİSİ YAPILIYOR

Küdür koyunda yaşayan evli ve iki bir çocuk babası harita mühendisi Evrim Deniz “Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir arsızlıktır, beton dökmedik, iskele çekilmedik, işgal edilmedik sahil bırakmadılar. Bir yandan kanunlar izin vermezken bir yandan bunlar gözgöre göre hem sahili kapatıyorlar hem de yeni kaçak iskeleler yapıyorlar. Mahalleli olarak BİMER ve CİMER ile Bodrum Belediyesi'ne gerekli şikayetlerimizi yaptık” diye konuştu. Deniz, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni düzenlemeler kapsamında kaçak iskelelere kesilen ceza ve yıkım kararlarının bu otelleri durduramadığını söyledi.

KIYI KANUNU İHLAL EDİLMİŞ DURUMDA

MUÇEP Bodrum eş sözcüsü Mir Bahattin Demir ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada otelin sahil düzenleme çalışmaları kapsamında kıyı kanunu da ihlal edilmiş durumda olduğunu belirterek “Kıyı boyunca beton dökülmüş ve küçük duvar inşa edilmiş. Oysa kıyı kanuna göre, kıyı kenar çizgisinde herhangi bir yapı inşa etmek veya bir müdahalede bulunmak yasak” diye konuştu.

AKDENİZ FOKLARININ BARINMA ALANINA DENİZE BETON DÖKEREK EKOSİSTEMEDE ZARAR VERİYORLAR

Demir “Burası aynı zamanda koruma altında bulunan Akdeniz fokları ile poseidon çayırlarının bulunduğu alan. Denize beton dökmek demek doğal dengeyi altüst etmek demektir. Bakın Bodrum’da kaçak iskelelere karşı yıkım başlatılmış durumda. Belediye bile kendi yasal iskelesini yıktırdı. ‘Deniz kirlenmesin, vatandaşlar denize rahat girsin’ diye çalışmalar yapılıyorken diğer taraftan böyle bir rezalet ile karşılaşıyoruz. Bu iskele mevzuata aykırıdır. Mevzuat kayalık yerlerde ancak iskeleye izin veriyor. Tabii izin verilen iskele içinde beton kullanımına onay verilmez. Bu beton dökme olayı deniz eko sistemine zarar veriyor. Ayrıca iskele kıyı kanuna da aykırıdır. Kıyı kanunu açık hükümleri vardır. Bu iskelenin derhal kaldırılması sağlanmalıdır. Burada kamu yararı da söz konusu değildir. Bu nedenle otel hakkında her türlü yasal şikayeti ve girişi yapmaya başladık” dedi.

Bu arada SÖZCÜ muhabirinin ulaştığı MGalery The Bodrum Oteli yöneticileri açıklama yapmak istemediklerini belirttiler.

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