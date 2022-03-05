Akdeniz foku, Manavgat Irmağı’nı mesken tuttu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu.

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Akdeniz fokunu, Manavgat Irmağı’nda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla ırmakta batıp çıkan foku görüntüledi.

5-6 yıldır Manavgat Mendirek’te görülen ve burada yuvalandığı tahmin edilen erkek Akdeniz fokunun zaman zaman ırmakta yukarılara doğru yüzdüğü ve avlandığı öğrenildi.

Akdeniz fokları ergin erkek bireylerin genelde bir bölge belirleyerek yaşantısını burada sürdürüyor, dişileri ise gezgin olduğu yavrulama döneminde erkeğin yanına yuvaya geliyor. (İHA)

