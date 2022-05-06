Akdeniz’de tatil sezonu mikroplastik kirlilikle açılıyor

Avrupa’nın plastik atıklarının işlendiği Çukurova Bölgesi’ndeki geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan sızmalarla birlikte, Mısır, Lübnan, İsrail, Suriye ve Kıbrıs’tan gelen çöplere maruz kalan Doğu Akdeniz kıyıları, tatil sezonuna sahillerindeki yoğun bir mikroplastik kirlilikle başlıyor. Adana ve Mersin sahilleri, yaz sezonuna girilen şu günlerde, tatilcileri dalgalarla kıyıya vuran milyonlarca mikro ve nanoplastik kirlilikle karşılıyor.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL

321 kilometre uzunluğundaki sahiliyle Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları ve tatil bölgelerinin içinde yer alan Mersin sahilleri, bu yılın tatil sezonu başında da, boyu 5 mm'ye kadar olan mikroplastik ve 1 mm'ye kadar olan nanoplastik parçacıklarından nasibini aldı. Mersin'in en çok rağbet gören Atakent (Susanoğlu) sahillerinde, milyonlarca plastik parçacığın dalgalarla kıyıya vurduğu ve kumların üzerinde yüzlerce metrelik plastik izleri meydana getirdiği görüldü.

Plastik kirliliği son yıllarda Doğu Akdeniz'in en büyük çevre sorunlarından oldu. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Sedat Gündoğdu'nun önceki yıl Akdeniz sahillerinde yaptığı araştırma plastik kirlilik tehlikesinin boyutlarını çarpıcı biçimde gündeme getirmişti.

Gündoğdu'nun araştırması; , “pelet” adı verilen ve geri dönüşümde kullanılırken çeşitli sebeplerle kanalizasyon ve derelere karışarak denizlere kadar ulaşan 5 mm'lik plastik boncuklarla, gerek Türkiye, gerekse Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin plastik çöplerinin parçalanarak mikroplastiğe dönüşmüş biçimde Adana ve Mersin kıyılarına vurduğunu ortaya koymuştu.

Gündoğdu, mikro ve nanoplastiklerin doğal yaşama zarar verdiğine, balıklar tarafından yenilmesi nedeniyle insanlar için de sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekmişti.