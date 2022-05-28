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Akdeniz’in en soğuk ilçesi: Göksun

Akdeniz'in en soğuk ilçesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi oldu. Göksun, 2021 yılında eksi 19.9 dereceyi görürken bu rakam 2022 yılında eksi 27,6 dereceye kadar ulaşarak kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesinde en soğuk ilçe oldu.

Yayınlanma: 16:08 - 28 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Akdeniz’in en soğuk ilçesi: Göksun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine  göre, 2021 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Akdeniz’in en soğuk ilçesi oldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada “2022 yılında ortalama sıcaklıklar, Acıpayam ve Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Akdeniz’de en düşük sıcaklık eksi 27.6 derece ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 24.2 derece ile Gazipaşa’da gerçekleşmiştir. 2021 yılında ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Akdeniz’de en düşük sıcaklık eksi 19.9 derece ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 26.6 derece ile Dalaman’da gerçekleşmiştir” denildi. (İHA)

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