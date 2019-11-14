Halk arasında “geyik dikeni” olarak da adlandırılan Avrupa ve Anadolu’nun ormanlık bölgelerinde sıklıkla yetiştirilen akdiken, bir çok hastalığın tedavisinde “iyileştirici ve önleyici” özelliği ile bilinmektedir. Şimdi, akdikenin sağlık açısından faydalarına daha ayakından bakalım...

Bilimsel adı rhamnus cathartica olan akdiken: isminden de anlaşılacağı gibi dikenli dalları olan ve ince yapılı bir bitkidir. Küçük siyah meyveleri olan akdiken; Flavon gilikozitleri, organik asitler, ramnoksantin, lokain ve C vitamini açısından oldukça zengin bir bitkidir. Peki, Akdikenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AKDİKENİN FAYDALARI

Akdikenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Ağız sağlığı

Ağız kokusu, ağız içi enfeksiyonlar ve diş eti kanamalarına karşı engelleyici özelliğe sahip akdiken, bakteri ve mikrop oluşumunu yok engelleyerek ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Uyku sorunlarını giderir

Stres, sıkıntı ve psikolojik rahatsızlıklara bağlı uyku sorunlarında oldukça etkilidir. Akdiken çayının düzenli tüketilmesi uykusuzluğu engelleyerek psikolojik rahatlama sağlar.

Sağlıklı ve güçlü saçlar

Akdiken, saçta meydana gelen bit, kepek ve deri dökülmelerinde oldukça etkilidir. Saç derisini yenileyerek sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Saçların parlak ve güçlü görünmesini sağlar. Akdiken şampuan ve saç kremi gibi kozmetik ürünlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Safra taşlarını engeller

Akdiken düzenli kullanımlarda midedeki gastrointestinal enzimlerini çalıştırarak safra taşı oluşumunu engellemektedir.

Doğal müshil

Akdiken hemoroit, kabızlık, hazımsızlık gibi rahatsızlıklarda yardımcıdır. Akdiken içeriğinde bulunan laksatif enzimleri ile kabızlığı gidererek doğal müshil etkisi yaratmaktadır. Düzenli kullanımlarda bağırsakları yumuşatarak sindirim sistemini dengede tutar.