Bilimsel adı rhamnus cathartica olan akdiken: isminden de anlaşılacağı gibi dikenli dalları olan ve ince yapılı bir bitkidir. Küçük siyah meyveleri olan akdiken; Flavon gilikozitleri, organik asitler, ramnoksantin, lokain ve C vitamini açısından oldukça zengin bir bitkidir. Peki, Akdikenin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…
AKDİKENİN FAYDALARI
Akdikenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:
Ağız sağlığı
Ağız kokusu, ağız içi enfeksiyonlar ve diş eti kanamalarına karşı engelleyici özelliğe sahip akdiken, bakteri ve mikrop oluşumunu yok engelleyerek ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Uyku sorunlarını giderir
Stres, sıkıntı ve psikolojik rahatsızlıklara bağlı uyku sorunlarında oldukça etkilidir. Akdiken çayının düzenli tüketilmesi uykusuzluğu engelleyerek psikolojik rahatlama sağlar.
Sağlıklı ve güçlü saçlar
Akdiken, saçta meydana gelen bit, kepek ve deri dökülmelerinde oldukça etkilidir. Saç derisini yenileyerek sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Saçların parlak ve güçlü görünmesini sağlar. Akdiken şampuan ve saç kremi gibi kozmetik ürünlerde sıklıkla kullanılmaktadır.
Safra taşlarını engeller
Akdiken düzenli kullanımlarda midedeki gastrointestinal enzimlerini çalıştırarak safra taşı oluşumunu engellemektedir.
Doğal müshil
Akdiken hemoroit, kabızlık, hazımsızlık gibi rahatsızlıklarda yardımcıdır. Akdiken içeriğinde bulunan laksatif enzimleri ile kabızlığı gidererek doğal müshil etkisi yaratmaktadır. Düzenli kullanımlarda bağırsakları yumuşatarak sindirim sistemini dengede tutar.