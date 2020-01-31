Akeisha Land, Meghan Markle’a olan benzerliğiyle görenleri şoke ediyor

Akeisha Land, Meghan Markle’a olan benzerliğiyle görenleri şoke ediyor

Akeisha Land, çocuklarının fotoğraflarını paylaşmak için bir Instagram sayfası açtı. Fakat işler beklemediği bir yöne gitmeye başladı.

Instagramın fenomen annesi Land’in, Meghan Markle’a benzerliği farkedilmeye başlayınca ünü de giderek arttı.

Bu benzerlik yüzünden markette, sokakta, metroda düzenli olarak durdurulduğunu söyleyen Land kendisine gelen yorumlar hakkında, “Kesinlikle gurur verici. O yorumları büyük bir iltifat olarak alıyorum. Bence Meghan müthiş bir insan” diyerek yorumladı.

E! News’a konuşan fenomen anne, Markle rolünü oynamak ister misiniz sorusuna, “Gönderilerimin yorum kısmında Markle’a yakın isimlere ulaşmam gerektiğini söyledim, eğer bir dublör ihtiyaçları olursa ben burdayım” dedi.

Akeisha, bu benzerliğe o kadar alışmış ki, yanına gelen kişiler daha cümlesini bitirmeden gülmeye başlıyormuş.

Saçlarını fönlediği zamanlarda daha çok benzetildiğini söyleyen Land, durumun komik olduğunu da savunuyor. Meghan Markle herhangi bir etkinliğe gitmek istemezse onun için dublörlük bile yapabileceğini söylüyor.