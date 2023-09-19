Akıl almaz ama gerçek: Anime karaktere aşık olup onunla evlendi

Japonya'da yaşayan bir adam, ünlü bir sanal Japon şarkıcının gerçek boyutlu bebeğiyle tam beş yıldır "mutlu bir evlilik" sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan 40 yaşındaki memur Akihiko Kondo, şarkı söyleyen oyuncak bebek olarak piyasaya çıkan kurgu bir karakter olan Miku’ya aşık oldu ve onun gerçek boyutlu modeliyle 2018 yılında dünya evine girdi.

Duyanların hayretle karşıladığı bu olay karşısında, “tuhaf”, “deli” ve “psikopat” olarak anılmaktan bıkan Kondo, “kurguseksüellik” kavramının anlaşılmasını teşvik etmek için FictoSexual Derneği’ni kurdu, ancak şu anda yalnızca dört üyesi var.

Hayatı aslında bir hologram olarak başlayan oyuncak bebekle 2018 yılında, yaklaşık 40 misafirin katılımıyla 453 bin TL (13.500 £) değerindeki bir törenle evlendi. Ebeveynleri törene katılmadı.

FİKTOSEKSÜEL HAREKETİN ÖNCÜSÜ

Genç adam, artık “fiktoseksüel hareketin öncüsü” olarak tanımlanıyor. Fiktoseksüel terimi, kurgusal karakterlere karşı cinsel veya romantik çekim hisseden kişiler için kullanılıyor.



Kondo, “Fiktoseksüel insanlar sıklıkla linç edilmekten korkuyor ve duyguları hakkında dürüstçe konuşabilecekleri bir alana sahip değiller.”

“Konuşmanın ne düşündüklerini anlamalarına yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Umarım gelecekte fiktoseksüellere zulmedilmez ve eğer düğün yapmak istiyorlarsa her düğün mekanı onları kabul eder.” şeklinde konuştu.

Miku’yla “mutlu” evliliklerini beş yıldır sürdüren Kondo, “Her gün ona ‘İşe gidiyorum’ ve ‘Tatlı görünüyorsun’ gibi şeyler söylüyorum.” diye ekledi.

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