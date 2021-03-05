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Akılalmaz olay: Ölü annesiyle aynı evde 4 ay yaşadı

Japonya’da 4 ay boyunca ölen annesinin cansız bedeni ile aynı evde yaşayan bir adam, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle yakayı ele verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:51, 05/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Akılalmaz olay: Ölü annesiyle aynı evde 4 ay yaşadı

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hakodate şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto’nun, ölen annesinin cansız bedenini 4 ay boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Bir sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadınla iletişim kuramamasının ardından evi ziyaret etmesiyle ortaya çıkan olayın ardından ceset üzerinde herhangi darp izinin tespit edilemediği bildirildi.

DOĞAL SEBEPLERDEN ÖLMÜŞ

Yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yamamoto, polis tarafından tutuklanırken, ifadesinde 70’li yaşlarındaki annesinin Kasım ayı başında hayatını kaybettiğini söylediği belirtildi.

Kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlenirken, Yamamoto’nun ölümü polise neden bildirmediğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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Yayınlanma Tarihi:10:50,