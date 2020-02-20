Akıllı saate doğal afet önlemi

İş insanı ve saat şirketinin kurucu ortağı Gürol Yığar, 2020 yılı içerisinde piyasalara sunulması beklenen yeni dijital saat modellerinde ücretsiz olarak acil yardım özelliğini ekleyeceklerini duyurdu. Ürün içerisinde entegre olarak bulunan bu sistemin ise uydular üzerinden yapacağı veri alışverişi ile kişinin belirleyeceği numaralara eş zamanlı olarak konumunu gönderebileceği ve itfaiye, ambulans ve polis gibi birimlere çağrıda bulunabileceği iddia edildi.

EKİBİMİZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Markanın kurucu ortağı Gürol Yığar konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Yaşanan felaketler hepimizi çok derinden yaralıyor. Geçen bu sürede, Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından tercih edildik. Türkiye ve Avrupa'da bulunan AR-GE ekibimiz çalışmalara başladı. Amacımız, bir nebze de olsa felaketlerden ve doğal afetlerden daha az zarar ile kurtulmayı sağlamak. Çalışmalarımızı 2020'nin son çeyreğine doğru tamamlamayı düşünüyoruz.” ifadeleri ile iddiaları doğruladı.

