Akkuyu’yu yapan şirket, 37 saniyede 980 maske sterilize ediyormuş!

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rus Rosatom şirketi, şu ana kadar 18 milyon 923 bin 503 medikal maske ve Covid-19 testi için de 266 bin 500 taşınabilir laboratuvar test kitinin sterilizasyonunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, aynı zamanda 37 saniyede 980 maske sterilize ettiğini duyurdu. Adana, Mersin ve Hatay’daki sivil toplum kuruluşları, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin durdurulması istemiyle 5 Mart'ta mahkemeye başvurmuştu.

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un, sağlık çalışanlarının corona virüs ile mücadelesine tıbbi ürünleri sterilize ederek destek vermeye devam ettiği öğrenildi.

58 milyondan fazla maskeyi sterilize etmek için Rus şirket Delrus ile sözleşme imzalayan Rosatom’un sterilizasyon işlemini, Tıp ve Sanayi Bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri’nin bir kolu olan Sterion A.Ş. yürütüyor. Şirketin kapasitesini artırmak ve haftada 10 milyon maskenin işlem görmesi için üç vardiya halinde 24 saat çalışılıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin geçerli bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ve üretim lisansı olmadığı gerekçesiyle birçok sivil toplum kuruluşu tarafından projenin durdurulması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

37 SANİYEDE 980 MASKE STERİLİZE EDİLİYOR

Sterilizasyon, en yüksek ‘sterilite güvence düzeyi'ne kadar (10-6 sterilite güvence seviyesi-SAL) bir taşıma bandına önceden yüklenen tıbbi kitlerin hızlandırılmış elektron ışınlarıyla hedef alınmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu yöntem, tıbbi malzemelerin, üreticiler tarafından sağlanan nakliye konteynırlarından çıkartılmadan ve paketlerini açmaya gerek kalmadan güvenli şekilde sterilizasyonunu sağladığı öğrenildi.