AKP’li başkan bisikleti makam aracı yaptı

Tunceli'nin AKP'li Mazgirt İlçe Belediye Başkanı Murat Becerikli, tasarruf tedbirleri kapsamında makam aracını bırakarak, bisiklet kullanmaya başladı. Becerikli, diğer belediye başkanlarına da bu durumun örnek teşkil etmesi gerektiğini söyleyerek, "gösterişli, şatafatlı araçlara binmelerine gerek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Tunceli'nin bin 700 nüfuslu Mazgirt ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Murat Becerikli tasarruf tedbirleri kapsamında kent merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı. Sabah evinden bisikletle yola çıkan Becerikli, belediyenin girişine bisikletini bıraktıktan sonra makamına çıkarak mesaisine başlıyor. Becerikli ilçe içindeki belediye çalışmalarına ve programlara giderken de bisiklet ulaşımını tercih ediyor.

“GEREKİRSE MAKAM ARACIMI DA SATARIM”

Becerikli, ”Belediyemizin bütçesine göre bizim için büyük bir tasarruf tabi büyükşehir belediyeleriyle kıyasladığınızda devede kulak. Bu uygulamayı büyükşehir belediyelerinin tamamının uygulaması durumunda ilçe belediyelerinin bütün sıkıntılarının çözüleceğine inanıyorum. Belediye başkanlarının gösterişli, şatafatlı araçlara binmesine gerek olmadığını düşünüyorum.

Zaten halk tarafından seçilmişsin maaşını alıyorsun bu maaş yetiyor bunun üzerine ekstradan makam araçlarına, koruma ordularına gerek yok. Belediyemize ve ilçe halkımıza yakışan neyse ben onu yaptım bu umarım tüm belediyelere örnek olur” dedi. Becerikli, makam aracını kaynak gerekirse satabileceğini de belirtti.