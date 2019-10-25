AKP’li vekil kendini böyle savundu

Adnan Menderes Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bir skandal yaşandı. Törene katılan eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı karşılamaya gelen isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı. AKP milletvekili Mustafa Savaş Binali Yıldırım’ın yanında yürüyebilmek için Özlem Çerçioğlu’na omuz atıp yerini aldı. Olay siyaset gündemine damga vurdu. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayan AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş olayın medyada yer aldığı gibi yaşanmadığını iddia etti.

“TAMAMEN ASILSIZ OLUP KARALAMAYA YÖNELİK ART NİYETLİ”

Savaş açıklamasında, şu ifadelere yer verdi;

1- Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır.

Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir.

2- Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise, bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir.

3- Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Sayın Özlem Çerçioğlu’dur.

4- Programda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır.

5- Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”