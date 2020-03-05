AKP’nin borçlu olarak bıraktığı CHP’li belediyeye yardım yağıyor

Eskişehir’in Alpu Belediyesi, 31 Mart Seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçmiş, yeni başkan Gürbüz Güller belediyeyi 50 milyon lira borçla devraldığını açıklamıştı. Ekonomik olarak zor günler geçiren Alpu Belediyesi’ne kardeş belediyesi olan İzmir’in Karabağlar ve Karşıyaka Belediyeleri araç ve çöp konteynırı yardımında bulundu.

Eskişehir Alpu Belediyesi'ni AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş'tan yaklaşık 50 milyon liralık borç ile devir alan CHP'li başkan Gürbüz Güller, belediyeyi ayakta tutmaya çalışıyor. Borçlar nedeniyle eli kolu bağlanan başkan Güller'e CHP'li belediyelerden yardım yağıyor.

KARDEŞ BELEDİYELER YARDIMDA BULUNUYOR

Alpu Belediyesi ile kardeş belediye olan CHP'li İzmir Karabağlar Belediyesi ile İzmir Karşıyaka Belediyesi, Alpu Belediyesine yardımda bulundu. İzmir Karabağlar Belediyesi kardeş belediyesi Alpu'ya belediye hizmetlerinde kullanılması maksadıyla 1 adet hizmet kamyonu, 1 adet çöp aracı ile 325 adet çöp konteynırı hibe etti. Yine Alpu Belediyesi ile kardeş belediye olan İzmir Karşıyaka Belediyesi de 1 adet greyder ve 25 adet çöp konteynırı hibe etti. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, belediyeye hibe edilen araç ve malzemeler için İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN DE KİLİT TAŞ YARDIMI

Eskişehir CHP'li Odunpazarı Belediyesi de Alpu Belediyesi ile kilit taş üretim anlaşması yaptı. Alpu Belediyesi'nin kullanılmayan Beton Taş Kilit Taş Üretim Tesis ve ekipmanlarını kendi tesislerinde değerlendirecek olan Odunpazarı Belediyesi, 5 yıl süresince ürettiği kilit taşlardan ilçeye toplam 64 bin metrekarelik kilit taşı verecek. Alpu Belediyesi ise bunun dışında herhangi bir bedel talep etmeyecek.

11 MİLYONLUK GAYRİMENKUL SATMIŞTI

Başkan Güller, göreve geldikten sonra belediyenin borç çizelgesini dev bir afiş yaptırarak belediye binasının dış cephesine astırmıştı. Güller, seçim döneminde belediyenin borcunun 4 bin 700 TL olarak belirtilmesine rağmen seçim sonrası 49 milyon 300 bin liralık bir borçla karşılaştığını açıklamıştı. Nüfusu 11 bin 242 kişi olan ilçede kişi başına düşen borç tutarı ise 4 bin 447 lira olarak belirtilmişti. Başkan Güller ayrıca AKP'li eski başkan Rafet Demirtaş tarafından belediyeye ait 11 milyon lira değerindeki gayrimenkulün satıldığını söylemişti.

