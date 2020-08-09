AKP’nin cazibe merkezi olacağını söylediği derenin son hali isyan ettirdi

AKP hükümeti tarafından 2017 yılında Trabzon'un Ortahisar ilçesinin içinden geçen Değirmendere Vadisi ıslah çalışmalarıyla bölge halkı için dere kenarında hoşça vakit geçirebilecekleri mesire alanları oluşturulacaktı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde dere sadece ıslah edilirken, bölgede bulunan bazı işletmelerden dereye bırakılan atıklar ise vatandaşları isyan ettirdi. Değirmendere'de inceleme yapan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da yetkililere seslenerek "Bunu yapanları tespit edin" diye konuştu.

2017 yılında o zamanki adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan Tarım ve Orman bakanlığı tarafından, Türkiye’de ilk olarak “Trabzon İli Of İlçesi Solaklı Vadisi Taşkın Kontrol, Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi” ile başlanan estetik dere ıslah çalışmaları kapsamında Değirmendere’de çalışmalar başlattı.

DSİ (Devlet Su İşleri) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından toplam 11.5 milyonluk projede, estetik dere ıslahı yapılacağı, taşkın riskinin azaltılacağı, bu alanda vatandaşlar için nezih yaşam alanları oluşturulacağı açıklandı. Ancak geçen zamanda derenin üstüne sadece köprü ve kenarlarına duvar yapıldı. Cazibe merkezi olacağı söylenen Değirmendere, sanayi kuruluşlarının atıklarıyla pisletilirken, kokudan yanına yaklaşılmadığı iddia edildi.

VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Sanayi işletmeleri tarafından kirletilen dereyi gören bir vatandaş sosyal medya hesabından çektiği videoyu paylaşarak tepki gösterdi. Mesai saatleri içerisinde çimento fabrikası ve kömür deposu gibi bazı kuruluşların pis suları dereye saldıklarını ileri süren vatandaş, derenin harç aktığını belirterek, “Bugün günlerden cuma. Bunların Allah belasını versin. Suyu görüyor musun. Bunu duyup da buna çare bulmayanın da Allah belasını versin” diyerek adeta isyan etti.

VATANDAŞIN İSYANINI DUYAN YOK

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, Değirmendere’de incelemeler yaptı. Vatandaşın isyanını kimsenin duymadığını ifade eden Kaya, çocukluğunun derenin kenarında geçtiğini, burada piknik yaptıklarını ve yüzdüklerini söyleyerek şöyle konuştu:

* Şu anda su maalesef çimento rengi akıyor. Zaman zaman siyaha yakın renkte aktığını söylüyor vatandaşlar. Bu suyu pırıl pırıl akan dere yukarıdaki bazı işletmelerden denetimsiz ve kontrolsüz biçimde akıtılan kirleticiler nedeniyle kokudan burada durulmuyor. Su kokuyor ve çevre sağlığını, canlı yaşamını, bu dereden su içen hayvanların sağlığını tehdit ediyor. Yetkilileri, göreve çağırıyoruz. Gelin bu sudan numune alın gerekli incelemeleri yapın.

* İçindeki kirleticileri tespit edin. Ve bu suyu bu hale getirenleri de tespit ederek gerekli cezayı yazın. Vatandaşlar, kokudan ve derenin kirliğinden şikayetçiler. Bazen yağ, bazen çimento, bazen de siyaha yakın aktığını söylüyorlar. Bütün vatandaşlar şikayetçi. Ama buraya gelip de bu dere neden böyle olmuş? Bu su neden kirli akıyor? Buna hangi maddeler katılıyor? Nereden atılıyor diye tespit eden olmamış.