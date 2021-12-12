Akrep Nalan’dan sağlığı ile ilgili endişelendiren açıklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Akrep Nalan sağlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Akrep Nalan'ın "Yine delik deşik kollar. Geliyor gelmekte olan” sözleri hayranlarını üzdü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk müziğinin usta isimlerinden 71 yaşındaki Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın bugün kendisine ait sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili açıklama ile hayranlarını üzdü.

“YİNE DELİK DEŞİK KOLLAR, GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Akrep Nalan yaptığı açıklamada “Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; Geliyor gelmekte olan” diyerek cümlelerini bitirdi. Akrep Nalan'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce kişi geçmiş olsun dileklerini iletti.

“BİZ DE ÇOK MERAK ETTİK ARADIK ULAŞAMADIK”

Müzeyyen Senar'ın sanatçı kızı Feraye, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Biz de paylaşımı gördükten sonra hemen kendisine ulaşmaya çalıştık, ancak ulaşamadık. Geçtiğimiz günlerde bir sanatçı dostumuz ile görüşmüş, ayaklarının üzerine basamadığını ve yüzmeye gidemediğini, yüzemediğini, ağrılarının çok olduğunu hatta araba bile kullanamadığını söylemiş, çok üzüldük, kendisine ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bu arada Akrep Nalan'ın arayan sanatçı arkadaşlarının telefonlarına yanıt vermemesi merak uyandırdı.

HAYAT ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA

Akrep Nalan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamayı hayat arkadaşı Alişan Çiçek SÖZCÜ'ye yaptı.

Uzun yıllardır Akrep Nalan ile birlikte yaşayan Çiçek, “Şu anda Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Nalan hanım birkaç gün daha burada kaldıktan sonra taburcu edilecek. İki üç gün önce ağrıları nedeniyle Devlet Hastanesi'ne geldik. Gerekli tahliller tetkikler yapıldı. Şu anda serum veriliyor. Ben ve kendisi biran önce evimize gitmek istiyoruz. Ancak doktorlar birkaç gün daha müşahade altında tutulmasının sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyince bizde karara uyduk” diye konuştu.