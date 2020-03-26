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Aktivist Greta Thunberg corona virüsü teşhisini kendi koydu
Aktivist Greta Thunberg corona virüsü teşhisini kendi koydu
Genç yaşında tüm devlet liderlerine kafa tutan aktivist Greta Thunberg, corona virüsü teşhisini kendi koyduğunu ve kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Yaşam 26 Mart 2020 - 12:25

Greta Thunberg, yaptığı açıklama ile şaşırttı. Babası ile Avrupa gezisine çıkan ve memleketi İsveç’e döndüğünde halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlerinin ortaya çıktığını söyleyen 17 yaşındaki aktivist, bu belirtilerden sonra kendini anne ve babasından uzakta bir odaya kapatıp karantinaya almış.

Yaklaşık iki haftadır kendisini evinde izole ettiğini söyleyen Greta’nın babası Svante Thunberg’de de benzer belirtilerin görüldüğü ortaya çıktı. Ne var ki ne Greta ne babası test yaptırmadı ve kendi teşhislerini kendileri koydular. “Belirtileri göz önüne aldığımda büyük olasılıkla enfekteyim” diyen genç kız sosyal medyada da bu tavırlarıyla tepki çekti…

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