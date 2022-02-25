Akyatan Lagünü flamingolarla ayrı bir güzelliğe büründü

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nde konaklayan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

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‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, hem flamingoları hem de fotoğrafçıları konuk ediyor.

Göçmen kuşların Türkiye’deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan lagünün misafirleri geldi.

İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo, Akyatan Lagünü’nü renklendirdi.

Lagün üzerinde sürü halinde uçan flamingoların gökyüzü dansı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. (İHA)