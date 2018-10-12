Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, bu yıl 5. kez, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs yerleşkesinde başladı. Festival bu yıl "Erişebiliyorsam eşit hayat, al bastonu eline bağımsızlığı tat" temasıyla düzenleniyor.

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Boğaziçi Üniversitesi'nin engelleri kaldırmak adına bu yıl beşinci kez düzenlediği Beyaz Baston Festivali iki gün sürecek. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM), Engelsiz Erişim Derneği'nin iş birliği ile ve birçok gönüllü kurumun desteğiyle hayata geçirilen festival Güney Kampüste ziyaretçilere açık. Festivalin açılışı bu sabah, Güney Kampüs kapısından Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydana özgürlüğün ritmi baston şarkıları eşliğinde yürüyüş ve meydanda erişilebilirlik sözünün söylenmesi ile gerçekleşti.

Festivalde yer alan Braille ve Dokunarak Okuma-Yazma, Bilişim ve Teknoloji, Kişisel Bakım, Oyun ve Hobi, Evde Tamir İşleri, Engelsiz Erişim, GETEM ve EEEH Dergi, Sesli Betimleme, Yemek, Engelsiz Parkur ve Müzik stantları, hayatın küçük dokunuşlarla herkes için erişilebilir olabileceğine dikkat çekiyor.

TÜM GÜN MÜZİK

Festival bu yıl ayrıca geçen yıllardan farklı olarak, Rehber Köpekler, engelli oyuncaklar üreten Serpil Acar, matematik standıyla Hale Uçuş, El Yordamı sergisiyle Olcay Aşçı ve Funda Altın, Erişilebilir Haritalar Standı ile Sözer Vurgun, 3B YEM ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Hıdır Karaduman ve ekibi, Tarihe Dokunmak stantlarına ev sahipliği yapıyor. Müzik Standı da gün boyunca kulaklarınızın pasını siliyor.

Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali 2018 Programı

14:00-15:00: Beyaz baston öykülerinden yapılan bir seçkinin sunulması ve hayatları değiştiren bağımsızlık öykülerinin paylaşılması. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs stant alanı.

18:00-19:00: Akşam kuşağı etkinliği öncesi küçük bir kokteyl molası. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi.

19:00-20:30: Seslendirme sanatçıları ile dublaj sanatının incelikleri üzerine keyifli bir söyleşi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi.

20:30-21:00: Beyaz baston öykü yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve öykü yazarlarının bağımsızlık hikayelerini paylaşmaları. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi.

21:00-22:00: Grup Devinim'den harika bir müzik dinletisi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi.

13 Ekim, Cumartesi

11:00-17:00: Erişilebilirlik stantlarının açılması ve misafir ziyaretleri (Braille ve dokunarak okuma yazma, bilişim ve teknoloji, kişisel bakım, oyun ve hobi, evde tamir işleri, Engelsiz Erişim, GETEM ve EEEH Dergi, Sesli Betimleme, Engelsiz Çizgiler, EGED, yemek, engelsiz parkur, müzik, Rehber Köpekler, engelli oyuncaklar, matematik, El Yordamı Sergisi, erişilebilir haritalar, 3B YEM, Tarihe Dokunmak, Eşpedal. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs stant alanı.

13:00-15:00: Festivalimiz için özel olarak Sofya'dan davet ettiğimiz görme engelli DJ Metaka Power''dan harika bir performans ve radyoculuk hikayesini anlatacağı keyifli bir söyleşi. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs stant alanı.

15:00-17:00: Grup Devinim'den hoş bir doğaçlama konser. Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs stant alanı.

17:00: Erişilebilir stantların toplanması ve baston şarkıları eşliğinde kapanış.