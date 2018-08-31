Alaçatı’nın rüzgarı çocuklar için esti

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Yunus Emre ÇINAR



Bir turizm markasının ana sponsorluğunda 100'ü aşkın genç sporcunun katılımıyla yapılan festival boyunca, denizde renkli ve heyecanlı görüntüler yaşandı. Etkinliğin son gününde Saba Tümer'in sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninde kürsüye çıkanlar, birbirinden özel hediyelerin de sahibi oldu. Çocukları sevgi dolu bir ortamda okul öncesi yaştan itibaren geleceğe hazırlayıp topluma kazandıran ,Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali, üçüncü kez Alaçatı'ya renk kattı.

