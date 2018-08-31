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Alaçatı’nın rüzgarı çocuklar için esti
Alaçatı’nın rüzgarı çocuklar için esti
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına bu yıl üçüncü kez düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde Alaçatı'da gerçekleşti.
Yaşam 31 Ağustos 2018 - 11:18

Yunus Emre ÇINAR

Bir turizm markasının ana sponsorluğunda 100'ü aşkın genç sporcunun katılımıyla yapılan festival boyunca, denizde renkli ve heyecanlı görüntüler yaşandı. Etkinliğin son gününde Saba Tümer'in sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninde kürsüye çıkanlar, birbirinden özel hediyelerin de sahibi oldu. Çocukları sevgi dolu bir ortamda okul öncesi yaştan itibaren geleceğe hazırlayıp topluma kazandıran ,Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali, üçüncü kez Alaçatı'ya renk kattı.
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