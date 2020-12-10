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Alaköprü Barajı alarm veriyor
Alaköprü Barajı alarm veriyor
Mersin'in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin eden Alaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 55'e kadar düştü. Barajın altında kalan bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı.
Yaşam 10 Aralık 2020 - 09:37

90 metre yüksekliğindeki Alaköprü Barajı’nda su seviyesinin, dağın yamaç kısımlarında yatay olarak 30 metreye kadar düştüğü gözlendi.

KKTC Geçitköy Barajı’na su temin eden 135 milyon metreküplük barajda, 24,2 milyon metreküplük su kaldığı tahmin ediliyor.

(FOTO: DHA)

Devlet Su İşleri Anamur Şubesi yetkilileri, bu yılın aralık ayında Alaköprü Barajı’nda doluluk oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirtti. Kış mevsimi nedeniyle muhtemel taşkınların yaşanmaması için su seviyesinin bu oranda tutulduğu ifade edildi. (DHA)

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Son güncelleme: 09:54 - 10.12.2020
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