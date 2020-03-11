Alanya’da 180 dönümlük sahil erozyonla yok oldu

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik barajlar, akarsu ve dere yataklarındaki hızlı yapılaşma, HES'ler ve otellerin dere yataklarını değiştirmeleri gibi nedenlerden dolayı oluşan erozyon nedeniyle Alanya’da yaklaşık 180 dönüm sahilin erozyonla yok olduğunu söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, gerçekleştirdiği basın toplantısında Antalya'nın Alanya sahillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Çeltik, kamu ve yerel yönetimlerin Jeoloji bilimini göz ardı ettiğini, bunun da doğada ve sosyal yaşamda çeşitli erozyonlara yol açtığını söyledi.

“ALANYA’DA YAKLAŞIK 180 DÖNÜM KIYI ŞERİDİNİN EROZYONLA YOK OLDU”

HES’lerin yapılması ve kıyı kenar çizgisine uymayan otellerin dere yataklarını değiştirmeleri nedeniyle kıyıların yok olmaya başladığına dikkat çeken Çeltik şunları söyledi:

* Son yıllarda Türkiye ekonomisi için çok önemli olan turizm bölgesi Alanya’da yaklaşık 180 dönüm kıyı şeridinin erozyonla yok oldu. 2004 yılında Alanya Dim çayı üzerinde Dim Barajı yapıldı. Alanya’da 3 adet akarsu var. Bunların etrafında kontrolsüz yapılaşma başladı. Dim Çayı’ndan ve diğer akarsulardan denize kum çakıl akışı eskisi gibi değil.

* Uydu görüntülerinde Dim Çayı’nın denize ulaştığı bölgede 35-40 yıl öncesine göre 180 dönüm kıyı şeridi yok oldu. Bu bölge sahilinde 5 yılda çok ciddi şekilde erozyon bozulmaları oldu. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Denizaltında ne kadar erozyon olduğu belli değil. Bu konuda çalışma başlatılmalı.

“DOĞAL DENGE BOZULUYOR”

Antalya ve ilçelerin turizm ve tarım sektörüne bağlı olduğunu belirten Çeltik şöyle devam etti, “Gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarım alanları ve kıyılar hızla erozyonla yok olacaktır. Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik ve diğer ilçelerde akarsu yatakları denetlenmeli, yapılaşma önlenmeli. Kıyı kenar çizgisine uymayan oteller yüzünden plajlar, sahiller bozuluyor. Doğal denge de bozuluyor. Antalya’da Boğaçayı bölgesinde de uyarılarda bulunduk. Ama zamanın belediye yöneticileri dinlemedi. Şimdi uyarılarımız dikkate alınıyor ve Boğaçayı da bozulmalar önleniyor”

“DENİZ HER YIL 1- 1 BUÇUK METRE İÇERİ GİRİYOR”

Alanya'daki kumsal hattının her geçen yıl biraz daha yok olduğunu ifade eden Başkan Çeltik, “Alanya'da yapılan hatalar nedeniyle malesef kum sirkülasyonu gerçekleşmemekte. Deniz her yıl 1- 1 buçuk metre içeri giriyor. Bu hızla devam ederse kısa bir süre sonra Alanya'da denize girecek kumsal kalmayabilir. Özellikle Dim Çayı başta olmak üzere denize kum, çakıl taşıyan akarsuların üzerindeki yanlış yapılaşmalar gözden geçirilmeli. Buralara yapılan barajlar, setler ve tesisler akarsuların denize kum ve çakıl taşımasını engelliyor. Bu noktada Alanya konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.