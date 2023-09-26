Alanya’da caretta caretta yuvaları takip ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları takip ediliyor. Süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor.

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Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, Konaklı Mahallesi plajında bulunan yuvalarda inceleme yaptı.

Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yuvalarda yavru çıkışı olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi.

“Yuvalardan bazılarının boş olduğunu gördük. Bu durum, yavruların yumurtadan çıkmadan önce telef olduğunu gösteriyor. Yavrular muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olması nedeniyle telef olmuş olabilir.”

Yavrular yumurtadan 65 günden sonra mutlaka çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Kayhan, tespit edilen yuvaların kendilerine bildirilmesini istedi.

“Yuvaları kafes sistemiyle koruma altına alarak, takibini yapıyoruz. Ancak, misafirlerin ilgisi, kafeslerin yerlerinin değiştirilmesi, su sporlarının yapılması, güneşin toprakla buluşmasının engellenmesi ve denize yakın yerde yumurtlamanın yapılması gibi etkenler yuvalara zarar veriyor. Bu tarz olaylar nedeniyle kayıplar artıyor.”

Alanya bölgesinde bu yıl 300’den fazla yumurtlama alanı tespit ettiklerini belirten Kayhan, “Yumurtlama alanlarına dikkat ederek, caretta carettaların neslinin devamına katkıda bulunabiliriz” dedi. (AA)