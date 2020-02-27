Alanya’da kış ortasında yaz yaşanıyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 63, deniz suyu sıcaklığının ise 16.8 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Bazıları kuma ve şezlonglara uzanarak kitap okumayı tercih ederken, bazıları ise uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın yarın yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.(İHA)