Alanyalı turizmci, ağustosta hareketliliğin artmasını bekliyor

Corona virüsü sürecinde yeni normalleşme süreciyle turizm sektörü, iç turizmle yavaş yavaş da olsa hareketlenmeye başladı. Alanyalı turizmci, dış pazar için hareketlenme tarihi olarak ağustosu gösterse de Avrupa ve Rusya'daki insanların pandemi sürecinde izinlerini kullanmış olmalarının az da olsa endişe yarattığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (covid-19), birçok sektörü olduğu gibi, turizme de sekte vurdu. Türkiye’de turizm sektörü için çalışmalar hem tesisler anlamında hem ülkeler arası görüşmelerle devam ediyor. Özellikle Antalya bölgesinde normalleşme sürecine girilmesiyle sertifikasyon sistemindeki tüm önlemleri ve sertifikalarını alan oteller sezona hazırlandı. Şu an için Alanya ilçesinde 15 otel sertifikasını alırken, 35 otelin de başvuru süreçleri devam ediyor.(DHA)