Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Alaska’da akılalmaz olay: Yolcu uçağı ayıya çarptı
Alaska’da akılalmaz olay: Yolcu uçağı ayıya çarptı
ABD'de Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı Yakutat Havalimanı'na iniş yaptığı esnada pistte bulunan bir boz ayıya çarptı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 17 Kasım 2020 - 11:04

ABD’nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı.

Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Boz ayının öldüğü açıklanırken, yavrusunun kazadan sağ olarak kurtulduğu ifade edildi.

Uçağın iniş yaptığı pist.

Olay sonrasında uçaktaki yolcuların veya mürettebatın yaralanmadığı kaydedildi. Yolcu uçağının kazadan sonra bakım için hangara çekildiği açıklandı. (DHA)

Etiketler