Alaska’da akılalmaz olay: Yolcu uçağı ayıya çarptı
ABD’nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı.
Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Boz ayının öldüğü açıklanırken, yavrusunun kazadan sağ olarak kurtulduğu ifade edildi.
Olay sonrasında uçaktaki yolcuların veya mürettebatın yaralanmadığı kaydedildi. Yolcu uçağının kazadan sonra bakım için hangara çekildiği açıklandı. (DHA)