Alaska’da Kuzey Işıkları şovu gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Alaska eyaletindeki Bartlett Cove Körfezi kıyısında bulunan Glacier Bay National Park, gökyüzünde görülen Kuzey Işıkları’nın büyüleyici görüntüsüne ev sahipliği yaptı.

Ulusal park yetkilileri, kuzey ışıklarının 12 Mart gecesi açık hava sayesinde bu hafta sonu gökyüzümüzü renklendirdi. Kuzey ışıkları ise yukarıdaki yıldızlı gökyüzünde dans etti dedi.

NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kuzey Işıkları’nın bir diğer ismi Kutup Işıkları olarak biliniyor. Kuzey ve güney kutbunda görülebilen ışımalar olması nedeniyle bu ismi taşıyor.

Bu sebeple de kuzey kutup ülkeleri ya da güney kutup ülkelerinde görülür. İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska, Kuzey Sibirya, Norveç en sık ve parlak kutup ışıklarının en net görüldüğü ülkelerdir.