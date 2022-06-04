Aldatıldığı iddia edilen Shakira evin önünde fenalaştı

Ünlü şarkıcı Shakira ile Barcelona'da top koşturan Gerard Pique'nin evliliği sallantıda... Geçen hafta cumartesi günü Pique'yi evde başka bir kadınla bastığı iddia edilen Shakira'nın yaşadıklarını İspanyol medyası ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da gündem Shakira ile Gerard Pique arasında yaşanan ihanet iddiaları… Barcelona’da top koşturan 35 yaşındaki Pique’yi evde başka bir kadınla bastığı iddia edilen 45 yaşındaki şarkıcının o gün yaşadıklarını İspanyol medyası ortaya çıkardı.

İspanya’nın çok okunan dergilerinden Hola!’da yer alan haberde geçen hafta cumartesi günü evinde Pique’yi başka bir kadınla yakalayan Shakira evden koşarak çıktı sokakta panik atak yaşadı. Olaya şahit olan görgü tanıkları Shakira’nın kriz geçirdiğini ve olay yerine ambulans çağrıldığını söyledi.



Yoldan geçenler, Shakira’nın kontrol edilemez bir şekilde ağladığını ve bağırdığını söylerken, Kolombiyalı şarkıcıya doktorların sokakta müdahale etmek zorunda kaldığını da belirtti. Doktorların müdahalesi sırasında Pique’nin ise olayı uzaktan izlediği belirtildi.

Doktorların Shakira’ya “Psikolojik destek ister misiniz” diye sorduğu ve daha sonra Shakira’yı hastaneye götürdükleri belirtildi. Teknon Clinic isimli sağlık merkezine götürülen Shakira’yı taşıyan ambulansı Pique ve Shakira’nın annesi Nidia del Carmen Ripoll’ün de araçlarıyla takip ettiği aktarıldı.

Katalan gazetesi El Periodico ise, ünlü popçu ile futbolcunun ayrılmanın eşiğinde olduğu ve Pique’nin haftalardır Calle Muntaner’deki eski evinde yalnız yaşadığını yazdı. El Periodico, Pique’nin Barcelona’daki gece hayatında daha sık görüldüğünü ve gece kulüplerinden farklı kadınlarla çıktığına dair iddiaların da ayyuka çıktığını aktardı.

Çift 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda tanışırken 2011’de birlikte olmaya başlamıştı. Bir dönem “örnek çift” olarak gösterilen Shakira ve Pique’nin Milan (9) ve Sasha (7) isimli iki çocuğu bulunuyor.

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