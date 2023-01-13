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Aldatıldığını öğrenen politikacı eşi öyle bir intikam aldı ki…

Peru'da yaşayan bir kadın, politikacı kocasının kendisini aldattığını öğrenince aldığı intikamla sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:43 - 13 Ocak 2023 Güncellenme:
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Aldatıldığını öğrenen politikacı eşi öyle bir intikam aldı ki…

Perulu Nicole Portal, kendisini aldattığını öğrendiği meclis üyesi kocası Paolo Mesia’nın aracını kırmızı sprey boyayla baştan aşağı hakaret içeren kelimelerle doldurdu.

TikTok’ta yayınlanan bu görüntülerde Portal’ın oldukça sinirli bir şekilde, Mesia’nın lüks BMW aracına, “Aileni mahvettin”, “yalancı”, “dolandırıcı” diye yazdığı görülüyor.

Mesia, Peru’da muhafazakar Halk Yenilenme partisinin bir üyesi olup Miraflores şehir yönetiminde meclis koltuğu sahip.

Paolo Mesia…

Babası Carlos Mesía, 2020’den 2021’e kadar Popular Renewal’da kongredeydi ve 2011’den 2012’ye kadar anayasa mahkemesi başkanıydı.

Viral video, cumartesi günü yüklendiğinden beri 2,9 milyondan fazla görüntülendi.

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