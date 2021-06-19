Aldıkları kursla kendi işinin patronu oldular

Fatsa ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde yaşayan Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan, halk eğitim merkezlerinde tavukçuluk ve yumurta üretimi üzerine kurslar aldı. 2017 yılında aldıkları destek ile tavuk çiftliği kuran çift, sonrasında da kapasite artırma desteği ile burayı büyüttü.

Burada 2 bin civarı tavuk ile organik yumurta üreten çift, diğer üreticilerden de fason olarak satın aldıkları yumurtaları, 6 aydır Dubai ve Almanya’ya ihraç ediyor. Arslan çifti, bu sektörde herkese yardımcı olabileceklerini belirtiyor.

“ANA SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM”

Özge Arslan, “Ana sınıfı öğretmenliği mezunuyum ama tavukçuluk yapıyorum. Halk Eğitim Merkezi’nde aldığım kurslar sayesinde tavukçuluğa özendim. Öncelikle ‘Genç Çiftçi’ desteği ile sonrasında da DOKAP’ın kapasite artırım desteği ile çiftliğimizi büyüterek bu hale getirdik. Yaptığımız iş organik yumurta üreticiliği. Ordu bölgesinden diğer üreticilerimden de organik yumurta alıp fason bir şekilde satıyoruz. Büyük firmalar ile anlaşmalıyız, son 6 aydır ihracat da yapıyoruz. Dubai ve Almanya’ya da ihracatımız başladı” dedi.





Uğur Arslan ise eşi ile halk eğitim merkezlerinde aldıkları kurs sonucu bu işe severek başladıklarını ve organik yumurta ürettiklerini ifade ederek, “Sonrasında çiftliğimizi büyüterek devam ettik. Aynı zamanda bu işin toptanına da başladık. Biz, toptan bir şekilde yumurtaları alıp ihraç ediyoruz” diye konuştu. (İHA)