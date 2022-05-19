‘Aldırma Gönül’e yoğun igi

Antalya’da eski Dokuma Fabrikası'na ait pamuk ambarı, Araç Müzesi'ne dönüştürüldü. En yenisi 25, en eskisi 65 yaşında olan 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilere kapılarını açarken, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde kullanılan 'Aldırma Gönül' isimli kamyon ise ilgi çekti. 70 aracın 7 yıllık çalışma sonucunda müzede toplanabildiği ifade edildi.

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Antalya’da Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na ait pamuk ambarı bölümüne kurduğu Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki müzede siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergileniyor.

Araç Müzesi’nde 20 sektörden oluşan nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor.

VECİHİ K-VI’NIN GERÇEĞE EN YAKIN TEK REPLİKASI BULUNUYOR

Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan ‘Çiçek Abbas’ filmindeki kırmızı minibüs, ilk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ’ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 de müzede sergileniyor.

Vatandaşların başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın oynadığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminde kullanılan ‘Aldırma Gönül’ ismini taşıyan ve o dönemde Türk taşımacılığının en ünlü kamyonlarından biri olarak kabul edilen TM 140 büyük ilgi çekti. Birçok kişi kamyon önünde cep telefonları ile fotoğraf çekti.

EN İYİSİ 25, EN ESKİSİ 65 YAŞINDA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Müzede en yenisi 25 yaşında, en eskisi 65 yaşında olan 70 aracımız var” dedi. (İHA)