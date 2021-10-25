Alec Baldwin olayında yeni gelişme: Çalışanlardan yönetmen yardımcısına suçlama

Rust isimli filmin çekimleri sırasında, dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kullandığı kurusıkı tabancayla ilmin görüntü yönetmenini vurarak öldürmesinin ve yönetmeni yaralamasının yankıları sürüyor. ABD merkezli CNN International, set çalışanlarının konuyla ilgili olarak yönetmen yardımcısını suçladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı. Olayın yankıları sürerken, Rust yönetmen yardımcısı Dave Halls ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Rust’taki yönetmen yardımcısının ‘daha önce silah protokolünü ihlal ettiği’ ve personelin bu duruma yönelik tepkisinden ‘rahatsız olduğu’ ifade edildi.

‘SİLAH PROTOKOLÜNE UYMUYORDU’

Dave Halls’a yönelik iddialar, 2019’da Hulu’da Into the Dark adlı film prodüksiyonunda onunla birlikte çalışan prodüktör Maggie Goll tarafından ortaya atıldı. Goll, ABD merkezli CNN International’a yaptığı açıklamada, Halls’un silah güvenliği protokolüne uymadığını öne sürdü.

Mahkeme belgelerine göre, 42 yaşındaki yönetmen yardımcısı Halls, Halyna Hutchins’i öldüren dolu silahı 63 yaşındaki Alec Baldwin’e veren kişi olduğu belirtildi. Goll, Into the Dark’taki deneyimine atıfta bulunarak, Şubat-Mayıs 2019 arasında Halls ile çalıştığını ve burada standart silah güvenlik protokollerini takip etmek için toplantılar düzenlemeyi ihmal ettiğini söyledi. Konuyla ilgili Halls’un defalarca uyarıldığı belirtildi.

‘DAHA ÖNCE DE YÖNETMEN YARDIMCISI İLE İLGİLİ BİZİ UYARDILAR’

İsmi açıklanmayan başka bir ekip üyesi de, “Çekimdeki ilk günümde, başka bir ekip üyesi, istenmeyen ve gereksiz dokunuşlarla ilgili birçok itiraza ve şikayete rağmen, ekibe fiziksel olarak çok aşina olduğunu söyleyerek Dave’e ‘dikkat etmemi’ söyledi.’ dedi. İsmi açıklanmayan kişi, ‘Sette çalışan çoğu kişi, Dave’in sırtlarına, bellerine, omuzlarına vb. dokunuşlarından rahatsız oluyordu.’ dedi.

Goll, şikayetlerini Blumhouse Productions’a ve Amerika Yönetmenler Birliği’ne ilettiğini, ancak konuyla ilgili daha önce hiçbir önlem alınmadığını öne sürdü.