Alec Baldwin sekizinci kez baba oluyor

"Rust" filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmenini kazara vurmasının ardından zor günler yaşayan ünlü oyuncu Alec Baldwin’den müjdeli haber geldi. Baldwin, kazadan 5 ay sonra, sekizinci kez baba olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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63 yaşındaki ünlü aktör Alec Baldwin, “Rush” filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla kazara öldürmüştü. Trajik olayın ardından zor günler yaşayan Baldwin, “yetkililere yeterince yardımcı olmadığı” gerekçesiyle kamuoyunun da tepkisini toplamıştı.

Kazayla ilgili mahkeme süreci devam ederken ünlü aktörü sevindirecek bir gelişme de yaşandı. Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, kazadan 5 ay sonra yedinci çocuklarını beklediklerini duyurdular.

“YENİ BEBEĞİMİZ HAYATIMIZDA ÇOK PARLAK BİR NOKTA”

38 yaşındaki Hilaria Baldwin, paylaştığı Instagram gönderisinde yedinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu ve “Bu sonbaharda başka bir Baldwinito geliyor” dedi.

Yoga öğretmeni olan Baldwin, 2019’da beşinci çocuğu Edu’dan önce iki kez düşük yaptığını ve artık geleceğinde çocuk olmadığını düşündüğünü itiraf ederek, son hamileliğin aile için bir “sürpriz” olduğunu açıkladı.



Bazı çocuklarını taşıyıcı anne vasıtasıyla dünyaya getiren Baldwin, “Ailemizin tamamlandığından oldukça emindik ve bu sürprizden fazlasıyla memnunuz. Çocuklarımız da çok heyecanlı. Yeni bebeğimiz hayatımızda çok parlak bir nokta” dedi. Baldwin’in paylaştığı gönderide baba Alec Baldwin’in çocuklarıyla oynadığı bir video yer alıyor.

Alec Baldwin’in ayrıca eski eşi Kim Basinger’la olan ilk evliliğinden 26 yaşında Ireland Baldwin isimli aktris bir kızı var.

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