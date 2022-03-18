Alec Baldwin’in silahıyla hayatını kaybeden yönetmenin ailesi Ukrayna’da mahsur kaldı

2021'in sonlarında Alec Baldwin'in başrolünde olduğu Rust film setinde, Baldwin'in silahının ateş almasıyla hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ailesi Ukrayna'da mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr

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Rust setinde hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin ebeveynleri, savaşın harap ettiği Ukrayna’da mahsur kaldı. Halyna Hutchins’in annesi Olga Androsovych, Rusya’nın işgali üçüncü haftasına girerken Kiev’deki bir hastanede hemşire olarak çalışmaya devam ediyor.

Halyna Hutchins’in eşi Matthew Hutchins, kaybettiği eşinin kız kardeşinin ve üç yaşındaki yeğeninin Romanya sınırına kaçmayı başardıklarını ve tahliye edilmeyi umduklarını açıkladı. Ayrıca Rusya’nın insani koridorları barındıran bölgelere saldırmaya devam etmesi nedeniyle ailenin sıkıştığını da söyledi.

HOLLYWOOD’DA YAŞANAN TRAJİK KAZADA NELER OLMUŞTU?

Ekim 2021’de Hollywood’u sarsan trajik kazada; ünlü oyuncu Alec Baldwin’e Rust film çekimleri sırasında dolu bir silah verilmiş ve silahın ateşlenmesi sonucunda da Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra Alec Baldwin’in tavırları eleştirilmesine neden olmuştu. Baldwin’in filmin yapım ekibinde de olması ve çekimler sırasında pek çok aksaklık yaşanması çalışanlar tarafından dile getirilmişti. Ayrıca Baldwin’in cep telefonunu, soruşturma için yetkililere geç teslim etmesi, ardından da röportajında olayla ilgili kendini sorumlu hissetmediğini belirtmesi dikkat çekmişti.

ÖNCE KIZINI KAYBETTİ ŞİMDİ DE İŞGAL ALTINDAKİ ÜLKEDE MAHSUR KALDI

Geçtiğimiz aylarda kızını kaybeden anne Androsovych, şimdi de Rusya işgali altındaki ülkesini güvenli bir şekilde terk edemeyeceğine inandığından, 10 yıldan fazla bir süredir hemşirelik yaptığı hastanede çalışmaya devam etmeye karar verdiği belirtiliyor. Eşi Anatoly Androsovych de ülkenin başkentinde kalıyor.

Rusya’nın hava saldırıları, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrini de vurdu. Lviv belediye başkanı Andriy Sadovyi, Karadeniz’den fırlatılan iki Rus füzesinin bir uçak tamir tesisini ve havaalanına yakın bir otobüs garajını tahrip ettiğini, ancak her iki tesisin de kapatıldığı için can kaybı bildirilmediğini söyledi.

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