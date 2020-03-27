Alessandra Ambrosio MS hastası babası için evde kaldığını söyledi

Corona virüsü nedeniyle dünya eve kapandı. Herkes kendi çapında insanların evde kalması için çaba gösteriyor. Kimi meydan okuyor kimi mesaj yayınlıyor kimi şarkı yapıyor. Ünlü model Alessandra Ambrosio da bir pankart hazırladı ve neden evde kaldığnı açıkladı.



“Evde kalıyorum çünkü… MS hastası olan babam için, Mariana Capoani ve hepiniz için” yazan Ambrosio, Serena Williams, Lily Aldridge, Oliver Rousteing gibi isimlere meydan okudu ve onların da neden evde kaldıklarını paylaşmasını istedi…